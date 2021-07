Oranjevrouwen beginnen Olympische Spelen met monsterzege: 10-3

De Nederlandse voetbalsters zijn de Olympische Spelen begonnen met een monsterzege op Zambia. In Rifu won Nederland mede dankzij vier doelpunten van Vivianne Miedema met 10-3.

Zonder Sherida Spitse, die dinsdag huiswaarts keerde wegens een knieblessure, had Oranje heel even de tijd nodig om warm te draaien. Toen dat eenmaal was gebeurd, ging het snel.

Binnen een tijdsbestek van zes minuten scoorde Nederland drie keer, al kreeg het daarbij alle hulp van de tegenstander. Bij de 1-0 probeerde keepster Hazel Nali de bal buiten de zestien weg te koppen, maar ze raakte deze niet. Miedema kon daarna simpel de 1-0 binnenlopen.

De Zambiaanse verdedigsters probeerden Nederland al vroeg op te vangen, maar dat zorgde ervoor dat er heel veel ruimte kwam voor de aanvallers van Oranje. Martens en Miedema profiteerden optimaal: 3-0

Blunder Van Veenendaal

Ondanks het grote overwicht tegen de nummer 104 van de FIFA-wereldranglijst, gaf Oranje (FIFA-4) zelf ook wat kansen weg. Het grootste cadeau kwam in negentiende minuut, toen keepster Sari van Veenendaal een lange bal totaal verkeerd inschatte en Barbra Banda de 3-1 in het lege doel kon schieten.