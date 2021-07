Historische havenstad Liverpool geschrapt van Werelderfgoedlijst

Liverpool verdwijnt als Maritime Mercantile City (maritieme handelsstad) van de Werelderfgoedlijst van Unesco. In 2004 kwamen het historische centrum en het havengebied van de stad op die lijst. Het liet de ontwikkeling zien van een van de grootste handelscentra ter wereld in de 18e en 19e eeuw, maar ook die van de innovatie van haventechnologie.

Maar in 2012 ging het al mis. Het gebied belandde in de gevarenzone van de VN-lijst vanwege overontwikkeling die afbreuk zou doen aan de "authenticiteit en integriteit". De commissie die over de lijst gaat constateert nu dat die ontwikkeling "onomkeerbaar" is. Dertien leden stemden voor schrappen, vijf tegen.

Derde keer

Het is de derde keer dat een erfgoed verdwijnt van de Unesco-lijst. Eerder gebeurde dat al met de Elbe-vallei bij Dresden en het gebied van de Arabische Oryx (een soort antilope) in Oman.

Mogelijk komt het Great Barrier Reef bij Australië nu in de gevarenzone. De Unesco-commissie stemt daar vrijdag over.