400 miljoen euro schade door overstroming Valkenburg, 2300 huizen beschadigd

In Valkenburg is er naar schatting 400 miljoen euro aan schade als gevolg van de overstromingen. Dat heeft burgemeester Prevoo bekendgemaakt op een persconferentie. Als gevolg van de wateroverlast vorige week zijn 700 huishoudens in de Limburgse gemeente ontheemd.

In totaal zijn 2300 huizen beschadigd geraakt, waarvan 700 ernstig. Ook 270 horecagelegenheden en 180 winkels hebben schade.

Naar schatting is er 200 miljoen euro materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade door misgelopen inkomsten.

Noordverordening

De burgemeester kondigde tijdens de persconferentie ook aan dat mensen voorlopig niet in het buitengebied rond de gemeente mogen komen. Daar ligt zwaar verontreinigd slib wat door de GGD wordt gezien als risicovol voor de gezondheid. Er geldt een noodverordening. Wie toch in het gebied komt, riskeert een hoge boete.

"Valkenburg is overstroomd door een soep van regenwater, rioolwater en alle middelen die mensen in kelders en garages hebben staan, zoals verf, brandbare stoffen en frituurvet", zei Prevoo.

Tijdelijk onderdak

De gemeente Valkenburg aan de Geul is daarnaast naarstig op zoek naar tijdelijk onderdak. "Zo'n hotel is hooguit goed voor een paar dagen", zegt burgemeester Prevoo."Mensen moeten een plek hebben om rustig na te denken en te beginnen met de wederopbouw. Ook voor kinderen is het belangrijk dat ze een veilige plek hebben. Veel zijn angstig door de gebeurtenissen en hebben nachtmerries."

Het herstellen van de huizen gaat maanden duren. "De huisraad is inmiddels afgevoerd, zo'n 900 ton in totaal. Maar de huizen moeten nog zeker twee tot drie maanden drogen. Ook moet isolatiemateriaal vervangen worden en ontzette muren en kapotte puien worden gecontroleerd door experts."