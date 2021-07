Nieuwe module met robotarm naar ISS, maar hoelang heeft het ruimtestation nog?

Het ISS is een samenwerking tussen internationale partners: de VS, Rusland, Europa (ESA), Japan en Canada. Formeel loopt die samenwerking in 2024 af.

Vandaag vertrekt een nieuwe module naar het ISS: Naoeka, met eraan vast een grotendeels in Nederland gebouwde robotarm. Maar hoelang zal daar nog gebruik van worden gemaakt? De levensduur van de oudste onderdelen van het ruimtestation is allang verstreken.

De laatste jaren komen er af en toe verontrustende berichten uit het ruimtestation. Over haarscheurtjes, metaalmoeheid, inslagen van micrometeorieten en soms kleine hoeveelheden weglekkende lucht. Die problemen spelen vooral in het Russische deel van het ISS en de berichten doen dan ook denken aan het oude Russische ruimtestation Mir, dat in zijn nadagen te maken kreeg met het ene na het andere horrorscenario: brand, stroomstoringen en een levensgevaarlijk lek.

Zo dramatisch is de toestand van het ISS nog lang niet, weet ruimtevaart-expert Ronald Klompe, betrokken bij het Nationaal Ruimtevaart Museum in Lelystad. "Ik verwacht geen botsingen of branden, maar sommige onderdelen die in 1998 of kort daarna zijn gelanceerd, waren maar voor een periode van zo'n 15 jaar bedoeld. Daar zitten we allang overheen. Dat het nog gaat, is omdat er veel meer geld is voor het ISS dan indertijd voor de Mir, en er meer aan onderhoud wordt gedaan."

Toch wil niemand voorlopig de stekker eruit trekken. NASA blijft de grote aanjager van het miljarden kostende station. Ook ESA en JAXA willen nog tot zeker 2028 door. "Persoonlijk geloof ik dat het ISS nog een mooi leven voor zich heeft", zei de directeur-generaal van ESA Josef Aschbacher, eerder deze maand toe hij even in Nederland was voor een briefing over robotarm ERA.