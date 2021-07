Daverende stunt bij olympisch voetbaltoernooi: Zweden vernedert VS

Het olympische voetbaltoernooi is begonnen met een daverende verrassing. De Amerikaanse voetbalsters, regerend wereldkampioen, moesten in hun openingswedstrijd een zware nederlaag incasseren tegen Zweden: 0-3.

Team USA was al 44 wedstrijden ongeslagen en prolongeerde twee jaar geleden in Frankrijk de wereldtitel. Met sterren als Alex Morgan en Megan Rapinoe zijn de Amerikanen topfavoriet om ook de olympische titel te pakken, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Bij rust leidde Zweden met 1-0 door een goal van Stina Blackstenius, na rust scoorde Blackstenius nog een keer en kopte Lina Hurtig de 3-0 binnen.

Uitgerekend Zweden

Bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 werden de Amerikaanse vrouwen in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door Zweden. In de finale verloor Zweden toen van Duitsland.

De Amerikaanse voetbalsters pakten op de Olympische Spelen vier keer goud (1996, 2004, 2008 en 2012) en een keer zilver (2000).

Brazilië klopt China

In de poule van de Nederlandse voetbalsters, die om 13.00 uur tegen Zambia spelen, won Brazilië met 5-0 van China.

Bij Brazilië was de zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar Marta met twee doelpunten erg belangrijk. Marta is nu de eerste speelster ooit die scoort in vijf Olympische Spelen op rij.