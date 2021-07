Man in Eindhoven vast voor hulp bij zelfdoding aan meerdere mensen

De man zou ook een medicijn hebben verkocht dat braakneigingen voorkomt en dat normaal gesproken alleen via artsen en apothekers wordt verkocht. De man is geen van beide.

Een man van 28 uit Eindhoven is gisteren in zijn woning aangehouden voor hulp bij zelfdoding aan een onbekend aantal mensen. Ook wordt hij verdacht van overtreding van de Geneesmiddelenwet en van witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie loopt het onderzoek naar de man al langere tijd.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.