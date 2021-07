Oud-hoofdredacteur van Hongkongse krant Apple Daily opgepakt

In Hongkong is de voormalige hoofdredacteur van de pro-democratische krant Apple Daily opgepakt. De politie deelt alleen mee dat een 51-jarige mannelijke oud-hoofdredacteur is gearresteerd, maar een politiebron bevestigt dat het gaat om Lam Man-chung.

Lam was hoofdredacteur van de krant die eind juni moest stoppen onder druk van de Chinese overheid. Sinds het invoeren van de omstreden veiligheidswet in Hongkong vorig jaar ligt de Apple Daily onder vuur.

Vorige maand werd een inval gedaan bij de krant en werden meerdere journalisten gearresteerd omdat ze de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. Ook werden de tegoeden van het bedrijf bevroren. Een week na die inval stopte de publicatie.

Grens overschreden

De oud-hoofdredacteur zit nu vast op verdenking van "samenspanning met buitenlandse krachten". Eigenaar Jimmy Lai en twee belangrijke medewerkers van Apple Daily zijn al eerder gearresteerd.

Volgens de Chinese autoriteiten waren tientallen artikelen van de krant in strijd met de veiligheidswet die in 2020 werd ingevoerd. Critici zeggen dat met de wet fundamentele vrijheden worden ingeperkt, maar de autoriteiten spreken dat tegen en zeggen dat met handelingen die de Chinese nationale veiligheid bedreigen een grens wordt overschreden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.