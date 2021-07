Kwakkelende Zonderland: "Ik verwacht dat dit mijn laatste toernooi is" - NOS

Epke Zonderland is bezig aan zijn laatste dagen als professioneel turner. The Flying Dutchman kwakkelt met zijn gezondheid en denkt dat hij na de Olympische Spelen stopt. "Ik verwacht dat dit mijn laatste toernooi is." Zonderland begon woensdag aan zijn podiumtraining in het stadion, het enige moment dat hij het wedstrijdtoestel kon uitproberen voor de cruciale kwalificatiewedstrijd van aanstaande zaterdag. Darmklachten De turner kampt met darmklachten, waardoor hij weinig energie heeft. "De voorwaarden zijn er wel om mijn oefening te doen, maar de laatste dagen ben ik weer wat vermoeider. Ik moet daarom veel eten, maar dat lukt me nog niet heel goed."

Reportage: Laatste toernooi Zonderland en Deurloo kampt met rugklachten - NOS

Hoe is dat nu? "Ik voel me eigenlijk best wel goed. Qua timing voelde ik de rekstok heel goed aan, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken." Het zit er volgens Zonderland dik in dat hij zijn laatste kunstje laat zien op de Olympische Spelen. Alleen als hij heel snel fit wordt dan wil hij nog wel nadenken over de WK over een kleine drie maanden. "Maar die kans is vrij klein."

Quote Ik kan alleen maar winnen. Epke Zonderland

"Ik heb daardoor wel het besef dat ik ervan moet genieten. Natuurlijk is het niet fijn dat ik niet fit ben. Daar kan ik wel gefrustreerd over zijn, maar je moet ook gewoon genieten van dit moment. Van een mooi toernooi." De energie, daar ontbreek het dus nog aan, maar met het gevoel zit het in ieder geval goed. "Mijn verwachting is niet heel erg hoog. Daarom sta ik hier vrij relaxed. Ik kan alleen maar winnen. Maar ik voel wel dat het erin zit. Ik ga ervoor en hoop dat ik hier zaterdag met wat energie in mijn donder sta."