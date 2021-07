Kinder-IC's liggen vol met jonge RS-patiënten

Bont trok een maand geleden al aan de bel over de uitbraak van het RS-virus. Toen bleek dat het virus vooral in Zuidwest-Nederland rondging, maar inmiddels heeft het zich verspreid over heel Nederland. "Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat dit in de zomer zou gebeuren", zegt Bont.

Vorige week is zelfs een kind overgeplaatst naar een IC-afdeling in een Belgisch ziekenhuis, meldt RS-virusspecialist Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Hij verwacht dat ook Duitsland jonge patiënten kan opvangen.

De kinderintensivecareafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus. Verschillende ziekenhuizen hebben planbare operaties uitgesteld omdat er geen of te weinig IC-bedden zijn.

In Nederland zijn 100 à 110 IC-bedden ingericht voor kinderen, verspreid over de zeven academische ziekenhuizen. Jaarlijks worden er zo'n 5000 kinderen opgenomen.

Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen en bijna allemaal krijgen ze er in hun eerste levensjaar mee te maken. Over het algemeen is het een onschuldig virus, legt kinderarts Hans van Goudoever uit. Hij is hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. "Vrijwel niemand overlijdt eraan in Nederland."

Wel kunnen sommige baby's er erg benauwd door raken, een longontsteking krijgen en zelfs op de intensive care terechtkomen. Volgens het RIVM belandt een op de honderd zieke baby's in het ziekenhuis en een op de duizend op de intensive care. Dat gebeurt het vaakst bij kinderen die te vroeg zijn geboren, met een hartafwijking kampen of het syndroom van Down hebben.

Normaal gesproken gaat het virus rond in de winter en is er dan een piek te zien in het aantal kinder-IC-opnames. Ook dan moeten kinderen soms naar het buitenland, stelt Bont. Maar afgelopen winter was het virus er nauwelijks, waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Van Goudoever: "Ik heb bij mij in het ziekenhuis één patiënt gezien. Andere winters zijn dat er honderden."

Wachten op een vaccin

Nu de coronaregels zijn versoepeld, is er alsnog sprake van een RS-uitbraak. "Er is een heel grote groep kinderen die dat virus nooit gezien hebben, daar niet tegen beschermd zijn en meteen hartstikke ziek worden", zegt Van Goudoever.

Kinderen die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden, kunnen elke maand antistoffen krijgen tegen RS. Maar die zijn volgens Van Goudoever erg duur. "We wachten op een vaccin, dat komt hopelijk ergens de komende 1 à 2 jaar op de markt. Tot die tijd is er niet zo veel aan te doen."

Kinderarts Bont heeft naar eigen zeggen nog geen aanwijzingen dat de RS-uitbraak uitdooft. "Normaal gesproken duurt dat weken, maar het zou me verbazen als het over twee weken al voorbij is."