Twee internationals armer en veel ervaring rijker staat PSV al voor zware klus

Marco van Ginkel - ANP

Het echte werk gaat beginnen voor PSV. Vanavond moet blijken of trainer Roger Schmidt in relatief korte tijd zijn selectie heeft kunnen klaarstomen voor de dubbele confrontatie met Galatasaray, in de tweede voorronde van de Champions League. Hoe staat PSV, na amper drieënhalve week voorbereiding, ervoor? Aan de hand van vier thema's nemen we de staat van de Eindhovenaren onder de loep. 1. Meer ervaring in de as "We moeten op topniveau stabieler gaan worden." Deze woorden gebruikte Schmidt aan het einde van vorig seizoen en hij herhaalde het aan het begin van dit voetbaljaar. Anders gezegd: PSV heeft meer ervaring nodig. En Schmidt kreeg zijn zin. Met het aantrekken van Marco van Ginkel (28 jaar), Davy Pröpper (29), de Braziliaan André Ramalho (29) en de Oostenrijker Phillipp Mwene (27) investeerde PSV in routine. De bij het publiek nog wat onbekende Ramalho - een protegé van Schmidt uit zijn periode bij RB Salzburg en Bayer Leverkusen - maakte in de voorbereiding misschien wel de meeste indruk met zijn solide spel. Hij wordt bovendien nu al gewaardeerd om zijn leiderschapskwaliteiten. Ramalho maakte in zijn eerste Eindhovense weken een dusdanige indruk op de selectie dat hij zelfs al in de spelersraad van PSV is opgenomen.

André Ramalho - ANP

De Braziliaan met de imposante bos krullen is de nieuwe man in het centrum van de PSV-defensie, aan de zijde van Olivier Boscagli. Van de aankopen lijkt ook Van Ginkel, die door Schmidt tot nieuwe aanvoerder is gekozen (met Cody Gakpo als reservecaptain), te gaan beginnen tegen Galatasaray. De van FSV Mainz 05 overgekomen Mwene kreeg in de voorbereiding veelvuldig een basisplaats als rechtsback, maar het is onduidelijk of de vorig jaar doorgebroken Jordan Teze daardoor zijn basisplaats moet afstaan. Pröpper werd in de voorbije oefenduels van PSV telkens als wisselspeler gebruikt. Samenvattend beschikt PSV in de as van het team - met Ramalho, Van Ginkel, Götze en Zahavi - over een brok aan ervaring. Dat is iets waaraan het de club afgelopen seizoen soms ontbrak.

De vermoedelijke opstelling van PSV - NOS

Een andere aankoop, doelman Joël Drommel, is voorlopig de eerste keus voor Schmidt, omdat de oud-keeper van FC Twente de gehele voorbereiding heeft meegemaakt. Yvon Mvogo, de nummer één van vorig seizoen, sluit deze week weer aan bij PSV, nadat hij op vakantie was geweest na zijn EK-avontuur met Zwitserland. 2. Ihattaren fitter, nu Schmidt overtuigen Mohamed Ihattaren was bij de eerste training op 26 juni een van de opvallendste spelers. Waar de aanvallende middenvelder vorig jaar met overtollige kilo's aan het voetbalseizoen begon, oogt hij dit keer aanmerkelijk fitter.

Uitdoelpuntregel niet meer van kracht in Europa Tijdens het EK voetbal meldde de UEFA tussen neus en lippen door dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen bij een gelijke stand. PSV is de eerste Nederlandse club die met de nieuwe regel te maken krijgt.

Het is nu aan Ihattaren om zich voor Schmidt onmisbaar te maken, maar hij lijkt vooralsnog niet in aanmerking te komen voor een basisplaats. Ihattaren speelde vorige week tegen PAOK de gehele tweede helft en kreeg het publiek soms op de banken met een aantal mooie acties. Maar zonder beslissend te zijn. En dat is nu precies wat Schmidt zo graag van Ihattaren wil zien: rendement. "Zowel fysiek als mentaal moet hij dit seizoen gaan laten zien dat hij betrouwbaar is", spreekt Schmidt duidelijke taal. "Hij zal net als de andere spelers moeten gaan vechten voor speelminuten."

PSV maakt indruk in oefenduel tegen PAOK, hoogstandjes Ihattaren - NOS

Het huwelijk tussen Ihattaren en PSV is zeker nog niet voorbij. Sterker, technisch manager John de Jong hoopt nog altijd het aflopende contract met het kind van de club te verlengen. Maar net zoals vorig seizoen ligt de bal bij Ihattaren. 3. Veel onzekerheden op de transfermarkt Wat gaat er met Donyell Malen en Denzel Dumfries gebeuren? Het tweetal krijgt van PSV de ruimte om een nieuwe werkgever te zoeken, maar zowel Malen als Dumfries heeft nog geen duidelijkheid. Malen wacht nog op witte rook bij de onderhandelingen tussen PSV en Borussia Dortmund over de transfersom. Dumfries lijkt op weg naar Everton, maar PSV liet vorige week bij monde van technisch manager John de Jong weten dat er nog geen bod op de rechtervleugelverdediger is gedaan. "Toen ik hier vorig jaar begon, was het duidelijk dat dit het laatste seizoen voor Denzel en Donyell zou worden als ze goed zouden presteren", reageerde Schmidt op het eventuele vertrek van zijn twee spelers.

Denzel Dumfries (rechts) viert met Donyell Malen zijn 2-0 voor Nederland tegen Oostenrijk op het EK voetbal - ANP

Naast Dumfries en Malen staan meer spelers op de nominatie om een transfer te maken. Maxi Romero zag onlangs een overgang naar Udinese op het laatste moment afketsen, terwijl Besiktas de vinger heeft opgestoken om Bruma over te nemen. Ook staat PSV niet onwelwillend tegenover een vertrek van Dante Rigo en Derrick Luckassen. 4. 'PSV moet voorin slagvaardiger worden, Ramalho versterking' Verslaggever Rik Elfrink, de vaste volger van PSV namens het Eindhovens Dagblad, zag de selectie van Schmidt een goede voorbereiding draaien op onder meer het trainingskamp in het Duitse Marienfeld, maar ziet wel een belangrijk punt van zorg: het rendement van de aanval. "Je zag het vorig seizoen al en nu ook in de voorbereiding: er worden veel kansen gemist. Dat zal tegen Galatasaray beter moeten. Wat dat betreft kan PSV voorin nog een topversterking gebruiken", zegt Elfrink. "In de wandelgangen wordt gesproken over een terugkeer van Luuk de Jong als Malen vertrekt. Dan haal je iemand in huis die in de eredivisie minstens twintig goals kan maken. Maar wat doe je dan met Zahavi? Ik zie ze niet samenspelen, aangezien het min of meer hetzelfde type spelers zijn." Ramalho is in de ogen van Elfrink een regelrechte versterking. "Hij is weliswaar geen killer, geen imposante verdediger, maar je ziet wel dat hij op een goed niveau heeft gespeeld. Ik ben ook benieuwd of hij bij spelhervattingen een wapen kan zijn. PSV gaat denk ik veel plezier aan deze verdediger beleven."