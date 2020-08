Zeventig tips in coldcaseonderzoek naar moord Helmonds meisje

Bij de politie zijn zeventig tips binnengekomen over de moord op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond. De politie bracht afgelopen weekend nieuwe details naar buiten in de hoop de zaak na 25 jaar alsnog op te lossen.

Op maandag kwamen er al dertig tips binnen. Veel waren afkomstig van mensen die meedachten over wat er gebeurd kon zijn, aldus Omroep Brabant. De politie benadrukt dat alle kleine beetjes informatie tot de oplossing kunnen leiden. "We onderzoeken daarom elke tip."

Het meisje kwam op 10 augustus 1995 niet thuis. Een half jaar later, op 17 februari 1996, werd ze dood aangetroffen in de struiken, niet ver van haar ouderlijk huis in Helmond. Ze was seksueel misbruikt en om het leven gebracht. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Wat zich precies heeft afgespeeld na haar vermissing is niet duidelijk. Eerder zijn wel drie mannen aangehouden, van wie er een is veroordeeld. Hij werd in hoger beroep vrijgesproken.