Twee verdachten opgepakt in Vlijmen na vondst dode man in auto

In een auto in Vlijmen is vanochtend vroeg een dode man gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft twee verdachten aangehouden.

Het lichaam werd rond 07.00 uur gevonden. Kort daarna zijn twee mannen opgepakt in de omgeving. Het is nog niet duidelijk waarvan ze worden verdacht. De politie maakt later meer bekend.

De auto met het lichaam is afgezet met witte schermen. Ook is de straat tijdelijk dicht voor onderzoek. Een forensisch team doet sporenonderzoek. Ook worden er getuigen gehoord.

Volgens een omstander werd één van de verdachten aangehouden toen hij een huis vlak bij de auto wilde binnengaan, meldt Omroep Brabant. In dat huis zou een organisatie voor arbeidsmigranten kantoor houden. Even daarvoor was de andere man al opgepakt.