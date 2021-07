Tientallen mensen wachten bij Carré voor afscheid Peter R. de Vries

Bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam staan tientallen mensen in de rij om een laatste groet te brengen aan Peter R. de Vries. Rond 09.00 uur stonden zo'n dertig mensen te wachten. De deuren zijn van 11.00 uur tot 20.00 uur geopend.

"We zijn toch maar vroeg gekomen. Met de vakantie en het mooie weer dachten we dat het erg druk zou zijn", zeggen twee vrouwen uit Alkmaar. Ze hebben een witte roos meegenomen. "We wilden eerst langs de Lange Leidsedwarsstraat gaan, maar zijn toch maar meteen hierheen gekomen om alvast een plekje te zoeken."

Een man uit Capelle aan den IJssel was er rond 07.00 uur al, als een van de eersten. "Zodat ik niet in de warmte hoef te staan", zegt hij. Een van de wachtenden uit Amsterdam zegt: "Hij is geen familie, maar het voelt wel zo. Je kunt al zo weinig doen. Daarom zijn we gekomen toen het kon, om hem een laatste eer te bewijzen."

De nabestaanden van De Vries vragen mensen die afscheid willen nemen een donatie te doen aan Stichting De Gouden Tip. Die inzamelingsactie is bedoeld om de verdwijning van Tanja Groen uit 1993 op te lossen.

Afscheid vrienden en bekenden

Vrienden, familie en anderen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden, nemen morgen om 11.00 uur in besloten kring afscheid.

Peter R. de Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard waarin hij optrad. Vorige week donderdag overleed hij aan de gevolgen van die aanslag.