Skateboardster Jacobs mist Spelen door coronabesmetting: 'Ben er kapot van'

Candy Jacobs mist de Olympische Spelen. De skateboardster is positief getest op het coronavirus en moet tien dagen in quarantaine.

"Ik ben er kapot van", zegt de 31-jarige Jacobs. "We waren klaar voor de Spelen, ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokio."

Jacobs is de eerste Nederlandse olympiër die in Tokio wordt getroffen door het virus. In totaal werden er acht nieuwe meldingen besmettingen gemeld vanuit het olympische kamp, waarmee het totaal op 79 komt.

Zwetsloot en Oldenbeuving doen wel mee

Geluk bij een ongeluk is dat Jacobs alleen op een hotelkamer sliep. De Nederlandse skateboarders hielden zich strikt aan de regels, waardoor Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving wel gewoon in actie kunnen komen.

Skateboarden debuteert dit jaar op de Olympische Spelen. Er zijn twee onderdelen: Park en Street.

De Nederlandse vrouwen komen in actie op het onderdeel Street. Daarbij rollen ze over een parcours met nagemaakte objecten uit de straat, zoals trapjes, bankjes, muurtjes en trapleuningen.

Bekijk hieronder een reportage over de Nederlandse skateboardploeg: