Antetokounmpo leidt Milwaukee Bucks naar eerste NBA-titel in vijftig jaar

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn voor het eerst sinds 1971 kampioen geworden in de NBA. Aan de hand van Giannis Antetokounmpo viel in het zesde duel met Phoenix Suns (105-98) de beslissing in de serie: 4-2.

Antetokounmpo maakte vijftig punten, pakte veertien rebounds en blokkeerde ook nog eens vijf schoten. De Griek was daarmee de absolute uitblinker bij de Bucks, net als in de voorgaande wedstrijden.

Voor de derde keer op rij zorgde Antetokounmpo voor minimaal veertig punten en tien rebounds, waarmee hij aan de basis stond van een comeback die in de NBA-geschiedenis nog maar vier keer eerder voorgekomen was.

Drie keer beslist in laatste kwart

Na twee duels in de best-of-seven-serie leidde Phoenix Suns immers nog met 2-0, maar van alle spannende wedstrijden die daarna volgden wist het niet een wedstrijd meer te winnen. Tijdens de laatste drie partijen viel de beslissing pas in het laatste kwart, mede door de trefzekerheid van Antetokounmpo.