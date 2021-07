Wekdienst 21/7: Publiek neemt afscheid van Peter R. de Vries • Ziekenhuis Venlo weer open

Een bloemenzee voor Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat - ANP

Goedemorgen! Het gevaar van overstroming van de Maas in Venlo is geweken en dus gaat het ziekenhuis er weer open. En in Carré kunnen belangstellenden afscheid nemen van Peter R. de Vries. Het weer: vooral in de zuidelijke helft van het land zon, in het noorden komt vandaag wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot 25 graden in de rest van het land. Morgen wordt iets koeler, met maxima rond 23 graden en in het zuiden is dan een bui mogelijk.



Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur kan het publiek afscheid nemen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij ligt opgebaard in theater Carré in Amsterdam. De familie van De Vries wilde graag dat "iedereen voor wie Peter iets heeft betekend" een laatste groet kan brengen.

Toen de Maas vorige week dreigde te overstromen, werd uit voorzorg het VieCuri-ziekenhuis in Venlo ontruimd. Een "ongekende logistieke operatie", zei het ziekenhuis. Vandaag gaat het ziekenhuis weer open.

In Kazachstan wordt vandaag een raket met de European Robotic Arm naar het ISS gelanceerd. De robotarm is grotendeels in Nederland gebouwd. Al zo'n 35 jaar geleden werd het eerste ontwerp gemaakt.

In België wordt vandaag de nationale feestdag gevierd. Dat gebeurt wel ingetogen, vanwege de watersnoodramp in het land. Gisteren was een nationale rouwdag. Voor het eerst is ook prinses Delphine aanwezig bij de viering van de nationale feestdag. De buitenechtelijke dochter van koning Albert werd vorig jaar pas officieel erkend als biologische dochter door Albert.

Wat heb je gemist? In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. In de stad Zhengzhou viel in een uur tijd 200 millimeter regen. Wegen en het metronetwerk zijn ondergelopen en er zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Volgens staatsmedia zijn er zeker twaalf doden gevallen, maar mogelijk loopt het dodental nog aanzienlijk op. Op sociale media worden beelden gedeeld van mensen die vastzitten in de ondergelopen metro's. In sommige video's is te zien dat mensen bijna kopje onder gaan.

Ander nieuws uit de nacht: Extreme bosbrand in westen VS veroorzaakt vuurtornado's: Het zogenoemde Bootleg Fire heeft in de staat Oregon al tienduizenden hectare grond verwoest. Er woeden op dit moment in dertien Amerikaanse staten flinke branden, waarbij al meer dan 130.000 hectare natuur is verbrand.

Nieuwe premier Haïti belooft verkiezingen en ordeherstel: Ariel Henry beloofde in een toespraak dat hij de orde in het land zal herstellen en dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Henry vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph, die het premierschap met steun van de politie en het leger naar zich had toegetrokken na de moord op president Moïse.

Netflix ziet groei vertragen, bevestigt uitbreiding naar gameindustrie: Nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt, verwacht de streamingdienst minder groei. Netflix gaat ook games aanbieden, zonder extra kosten voor abonnees.

En dan nog even dit: Het is een historische maand voor de ruimtevaart. In twee weken tijd gingen twee miljardairs voor een kort vluchtje in hun eigen ruimtevaartuig de ruimte is. Daarmee is een nieuw tijdperk voor het ruimtetoerisme begonnen, maar niet iedereen is daar positief over. Onder meer Greenpeace wijst op het vervuilende aspect van zulke ruimtereizen en ook wetenschappers vinden de ruimtetrips een slecht idee, vertellen ze in dit artikel. Zo verliep gisteren de ruimtevlucht van Bezos (en de Nederlander Oliver Daemen, die mee mocht):

Zo gingen de Nederlandse Oliver (18) en Jeff Bezos de ruimte in - NOS