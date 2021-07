Arubaanse Hoevertsz nieuwe vicevoorzitter IOC: 'Droom van meisje van een klein eiland'

Nicole Hoevertsz is verkozen tot nieuwe vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Arubaanse neemt de plek over van de Amerikaanse Anita DeFrantz die aan haar maximaal aantal termijnen van twee keer vier jaar zit.

Hoevertsz was de enige kandidate voor de positie. Ze toonde zich trots na haar uitverkiezing: "Als u me vroeger had gevraagd of dit mogelijk was, dan had ik het een droom gevonden. Maar U maakt de droom van een klein meisje van een eiland mogelijk."

De oud-synchroonzwemster nam namens de Nederlandse Antillen (dat in 2008 voor het laatst meedeed als land) deel aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles en ging daarna als sportbestuurder aan de slag.

In 2006 zette zij voet binnen het Olympisch Comité als lid en werkte zich langzaam op. Op dit moment is Hoevertsz voorzitter van de commissie die de voortgang van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles bewaakt.

Ze is de dochter van een Arubaanse vader en Nederlandse moeder en studeerde rechten in Leiden.

President 2025

De nieuwe vicevoorzitter zal tot 2025 in het bestuur van het IOC plaatsnemen, dan loopt ook haar termijn af. In datzelfde jaar wordt er ook een nieuwe voorzitter gekozen van IOC. Dan heeft de huidige voorzitter Thomas Bach zijn maximale termijn twaalf jaar bereikt.