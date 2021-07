Nieuwe premier Haïti belooft verkiezingen en ordeherstel

In Haïti is Ariel Henry officieel aangesteld als de nieuwe premier van het land. Hij beloofde bij zijn aantreden dat hij de orde zal herstellen en dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven.

Henry vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph, die het ambt met steun van de politie en het leger naar zich had toegetrokken na de moord op president Jovenel Moïse. Zijn positie was omstreden, omdat Moïse juist kort voor zijn dood Henry al had aangewezen als premier. Voordat die benoeming geformaliseerd kon worden, werd Moïse vermoord.

De ceremonie voor de benoeming van Henry werd voorafgegaan door een eerbetoon aan Moïse, gevolgd door een toespraak van de nieuwe premier. "We staan voor een complexe en zware taak", zei Henry, die opriep tot eenheid. "Ik ben van de school die gelooft in dialoog."

'Politieke crisis zonder precedent'

Joseph sprak voordat Henry aan het woord kwam en riep ook op tot eenheid. "Je erft een bijzondere positie: een politieke crisis zonder precedent, groeiende onzekerheid en een sombere sociaaleconomische situatie" In de nieuwe regering wordt Joseph zelf minister van Buitenlandse Zaken.

Jovenel Moïse werd twee weken geleden vermoord in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond bij de aanslag. Voor de moord zijn inmiddels meer dan twintig verdachten opgepakt, onder wie achttien Colombianen en drie Haïtianen, die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben.