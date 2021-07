Netflix ziet groei vertragen, bevestigt uitbreiding naar gameindustrie

Streamingdienst Netflix verwacht dat de groei van het aantal abonnees de komende tijd vertraagt nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt. Dat werd duidelijk bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Er kwamen tussen april en juni 1,5 miljoen Netflix-abonnees bij, waarmee het totaal wereldwijd op 209 miljoen komt.

Om weer aantrekkelijker te worden voor gebruikers gaat Netflix behalve films en series ook games aanbieden, zonder extra kosten voor abonnees. Wanneer de eerste games verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.

De aankondiging werd al even verwacht. Vorige week werd duidelijk dat Netflix gameontwikkelaar Mike Verdu had aangenomen om leiding te geven aan de afdeling gameontwikkeling. Hij werkte eerder bij gamebedrijf Electronic Arts en maakte deel uit van het Oculus Virtual Reality-team van Facebook.

'Series op basis van games'

"We zien gaming als een nieuwe categorie content voor ons, vergelijkbaar met onze eerdere uitbreiding naar eigen films, animatie en scriptloze tv-programma's", schrijft het bedrijf in een brief aan aandeelhouders. Aanvankelijk richt Netflix zich op mobiele games, met de bedoeling later ook uit te breiden naar onder meer consoles.

Operationeel manager Greg Peters zegt dat de eerste titels te maken zullen hebben met populaire films en series die al op Netflix staan of verschijnen. Later volgen mogelijk losse games. Peters speculeerde er ook op dat Netflix op enig moment series of films kan gaan maken die geïnspireerd zijn door de eigen games.

"We kunnen hier een enorme prijs pakken. We moeten ons hier nu echt op gaan concentreren", zei Peters over de plannen om uit te breiden naar de miljardenbusiness die de game-industrie tegenwoordig is.