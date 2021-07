Zware overstromingen in China, reizigers vast in ondergelopen metro's

In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. In de stad Zhengzhou viel in een uur tijd 200 millimeter regen. Wegen en het metronetwerk zijn ondergelopen en er zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Een veelvoud daarvan wordt getroffen door het noodweer. Volgens staatsmedia zijn er zeker twaalf doden gevallen, maar mogelijk loopt het dodental nog aanzienlijk op. Op sociale media worden beelden gedeeld van mensen die vastzitten in de ondergelopen metro's. In sommige video's is te zien dat mensen bijna kopje onder gaan.

Ook gaan er beelden rond van mensen die langs de randen van metrobuizen lopen, naast een kolkende rivier op de plek waar de metro normaal gesproken over het spoor rijdt. Hoeveel mensen er nog vastzitten in de metrotunnels, is onduidelijk.

Veel wegen zijn afgesloten of zijn in rivieren veranderd en ook verschillende vluchten zijn geannuleerd in verband met het noodweer. In Zhengzhou drijven auto's rond, blijkt uit video's, en op andere beelden is te zien dat puin op hoge snelheid wordt meegesleurd door het water.