Nice-aanwinsten Stengs en Kluivert komen terecht bij slapende reus met grote ambitie

Calvin Stengs en Justin Kluivert bij Jong Oranje - ANP

De keuze van Calvin Stengs en Justin Kluivert voor OGC Nice lijkt een goede. Want hoewel Nice momenteel nog een slapende reus is in de Ligue 1, wil de voetbalclub met een ambitieuze eigenaar en een kampioenenmaker als trainer structureel meedoen in de top van de Franse competitie. Sinds 2019 waait er een nieuwe wind in Nice, een badplaats aan de Zuid-Franse kust. In de jaren daarvoor was de club in handen van Italianen, Amerikanen en Chinezen, de ene partij succesvoller dan de andere. De gemene deler was dat ze allemaal ook snel weer weg waren. Nice ging daarom op zoek naar een stabiele clubeigenaar. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Jim Ratcliffe. De CEO van het Britse chemiebedrijf Ineos en één van de rijkste personen van Engeland had al veel geld geïnvesteerd in de sportwereld, met de succesvolle wielerploeg Ineos (voorheen Sky) als grootste blikvanger, en was nog op zoek naar een mooie voetbalclub.

Nadat eerdere pogingen om AS Monaco en diverse Engelse clubs te kopen mislukten, nam hij OGC Nice over voor honderd miljoen euro. Een schijntje voor de multimiljardair. Volgens journalist Jurriaan van Wessem, gespecialiseerd in Zuid-Europees voetbal, was Ratcliffe de juiste man op het juiste moment. "In Frankrijk zie je vaak dat clubs worden overgenomen door eigenaren die de club vervolgens snel laten ploffen. Dat gebeurde eerder al bij Nantes, Bordeaux, Toulouse en Sochaux. Maar Ratcliffe is daarin een gunstige uitzondering. Die zal dat niet snel doen." 'Galtier belangrijkste investering' Nice eindigde afgelopen seizoen als negende in de Franse competitie, een grote teleurstelling voor de kersverse eigenaar. "Overigens was die lage klassering wel wat geflatteerd. Het zat Nice niet mee afgelopen seizoen", nuanceert Van Wessem. Geflatteerd of niet, de lage eindklassering paste niet bij de ambitie van Ratcliffe. Daarom werden deze zomer Stengs en Kluivert gepresenteerd, maar vooral het binnenhalen van trainer Christophe Galtier werd in Frankrijk gezien als een sterke zet.

Christophe Galtier tijdens de training van Nice - EPA

De 54-jarige oefenmeester kroonde zich afgelopen seizoen met Lille tot kampioen van Frankrijk. Een daverende verrassing, aangezien Europese grootmacht Paris Saint-Germain sinds 2013 vrijwel ieder jaar de titel pakt. Van Wessem: "Het binnenhalen van Galtier was de belangrijkste investering van Ratcliffe. Met het aantrekken van deze trainer wil Nice niet per se een gooi doen naar de titel, maar de club wil wel structureel meedoen om de Champions League-plaatsen." Jeugd krijgt de kans Ratcliffe is dus een eigenaar die niet zomaar zijn geld in een club pompt. Hij heeft een idee met Nice, en Stengs en Kluivert passen daar goed bij. "Ratcliffe wil aantrekkelijk, verzorgd voetbal spelen. Nice is een club die talenten de kans geeft om zich in alle rust te ontwikkelen. Zeker nu de club geen Europees voetbal speelt, zal dat voor Stengs en Kluivert ook gelden." Kasper Dolberg is een goed voorbeeld van het clubbeleid. De Deen kwam medio 2019 voor ruim twintig miljoen euro van Ajax, een recordbedrag voor Nice. De centrumspits had even de tijd nodig om te aarden. "En die tijd kreeg hij ook. Je zag op het EK dat hij zich daardoor echt heeft kunnen ontwikkelen. Nice wil hem graag behouden, maar houdt ook rekening met een vertrek."

Kasper Dolberg bij Nice - EPA