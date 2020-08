'Een renner zei tegen me: Je hoeft niet te gaan kijken. Het is erg'

Fabio Jakobsen verkeert in levensgevaar na zijn vreselijke valpartij in de Ronde van Polen. De sprinter wordt verzorgd in het ziekenhuis van Sosnowiec nabij Katowice, waar de eerste etappe van de Ronde van Polen eindigde.

Renaat Schotte, wielercommentator van het Belgische Sporza, was erbij. "Het is vreselijk wat er gebeurd is", vertelt de aangeslagen Schotte aan Langs de Lijn En Omstreken.

"Ik heb het niet zien gebeuren. Ik stond bij de verzorgers van Jumbo-Visma in de uitloopstrook te kijken op hun smartphone, want ik dacht dat Groenewegen vandaag zou gaan winnen. Wat ik draaide was de ontzetting na de crash. Daarna was het vooral consternatie. Mijn eerste indruk was dat het heel erg was."

Schotte reisde onder meer naar Polen omdat exact een jaar geleden zijn talentvolle landgenoot Bjorg Lambrecht omkwam na een ongelukkige val in de Ronde van Polen.