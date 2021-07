Extreme bosbrand in westen VS veroorzaakt vuurtornado's

De westkust van de VS wordt geteisterd door een gigantische bosbrand. De zogenoemde Bootleg Fire heeft in de staat Oregon al tienduizenden hectaren grond verwoest.

Er woeden op dit moment in dertien Amerikaanse staten flinke branden, maar die in Oregon is met afstand de grootste. Meer dan 137.000 hectare bos en grasland is volledig afgebrand. Dat is drie keer meer dan de zogenoemde Carr Fire, de hevige brand die in 2018 in Californië woedde. Ruim 1600 gebouwen werden toen verwoest en ten minste acht mensen kwamen om het leven.

In Oregon valt in vergelijking met de Carr Fire de schade voor inwoners vooralsnog mee. Er zijn 75 huizen in vlammen opgegaan en er zijn nog geen doden gemeld, omdat vooral natuurgebied is getroffen. Wel zijn een paar duizend inwoners geëvacueerd.

De brandweer blust niet alleen - ze stichten zelf ook kleine brandjes om te voorkomen dat het vuur kan uitbreiden: