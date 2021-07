Noodsituatie in Limburg-Noord opgeheven, ook toeristen weer welkom

In de Veiligheidsregio Limburg-Noord geldt niet langer de noodtoestand. Dat heeft Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio, vanavond in een persconferentie bekendgemaakt. Ook alle noodverordeningen zijn ingetrokken.

Volgens Scholten, die ook burgemeester van Venlo is, is het waterpeil van de Maas in Noord- en Midden-Limburg genoeg gedaald. "De noodsituatie is opgeheven. We hebben afgeschaald van Grip 4 naar Grip 2." Vanaf nu nemen de brandweer en politie de leiding weer over.

Door het intrekken van de noodverordeningen zijn ook toeristen weer welkom. Wel zijn er zeven plekken in het noorden van de provincie waar het nog verboden is om over de dijken te lopen, schrijft 1Limburg.

Scholten bedankte alle hulpdiensten en meldde dat er een onafhankelijke en externe evaluatie komt.

'Oog van de naald'

Ook Waterschap Limburg ziet dat het de goede kant op gaat. "Bij Sint Pieter stroomt er momenteel 650 kuub per seconde. Dat was 3300 kuub per seconde op het hoogtepunt", lichtte een woordvoerder toe. Ook in het noorden van Limburg daalt het waterpeil, in Mook met een meter per dag.

De provincie is volgens het waterschap door het oog van de naald gekropen. "Met name de snelheid van de golf was ongelooflijk. We hebben in vijftig uur alle keringen kunnen openzetten, waar normaal vier dagen voor staan." Zeven dijken in het noorden van de provincie blijven nog gesloten omdat die nog verstevigd of gecontroleerd moeten worden.

Beroepsvaart

De Maas is voorlopig nog niet opengesteld voor recreatievervoer. Wel wordt er alles aan gedaan om de vaarweg weer vrij te krijgen voor de beroepsvaart. "Ze kunnen nu al van de Belgische grens tot aan Linne. We hopen dat ze snel ook door kunnen varen tot Roermond", zei Diana Beuting van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland bij de persconferentie.

Rijkswaterstaat wil de komende weken werken aan het herstellen van borden, markeringen, bruggen, sluizen en stuwen. Het doel is om alles weer op orde te hebben voor het begin van het hoogwaterseizoen, eind oktober.