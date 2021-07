Ook telefoon Macron mogelijk gehackt door Pegasus-spionagesoftware

Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group breidt zich uit. De spionagesoftware, volgens het bedrijf bedoeld om terroristen en criminelen op te sporen, is mogelijk ook gebruikt om de telefoons van het Franse staatshoofd Emmanuel Macron en de voormalige premier Edouard Philippe te kraken.

Ook koning Mohammed VI van Marokko, de Belgische oud-regeringsleider Charles Michel en enkele Franse ministers zouden op de lijst staan met ruim 50.000 nummers waarop de Pegasus-spyware kon worden losgelaten. Of het ook daadwerkelijk gelukt is om hun telefoons te hacken is niet bekend.

Kritische journalisten

Onlangs werd bekend dat Pegasus door overheden wordt misbruikt om onder meer kritische journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie te bespioneren via geïnfecteerde smartphones. Zo zou Marokko volgens France24 Franse journalisten hebben afgeluisterd.

Journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten wereldwijd zouden gehackt worden met de software van NSO Group.