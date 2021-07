Grote zorgen over haalbaarheid festivals door deltavariant

Festivals grote zorgen - ANP

Grote festivals maken zich ernstig zorgen nu bekend is geworden dat ook volledig gevaccineerden de deltavariant van het coronavirus kunnen doorgeven. Sommige medische deskundigen denken daarom dat iedereen moet worden getest voor toegang, en dus ook volledig gevaccineerden. Maar de vraag is of dat haalbaar is. Organisatoren van de evenementenbranche hadden dinsdag een informeel overleg met medische deskundigen en ambtenaren van het ministerie van VWS en Economische Zaken. Daarin kregen ze te horen dat, op basis van de bevindingen over de deltavariant, misschien aangescherpte maatregelen nodig zijn. Het testbeleid voor grote evenementen is nu gebaseerd op twee pijlers. Je kan naar binnen als je óf gevaccineerd bent óf een negatief testresultaat laat zien. Maar door de nieuwe bevindingen over de deltavariant, lijkt het onvermijdelijk dat iedereen getest moet worden om besmettingen te kunnen tegengaan. Ook OMT-lid Andreas Voss vindt dat het zo zou moeten. Ook vinden medisch deskundigen dat de geldigheidsduur van de toegangstest moet worden verkort van de huidige 40 uur naar 24 uur. Bovendien zouden mensen op meerdaagse festivals dagelijks op locatie moeten worden getest. 'Moeilijk haalbaar' Rosanne Janmaat is directielid bij ID&T. Tegen Nieuwsuur zegt ze met grote zorgen te kijken naar de nieuwe ideeën. "Dat zou betekenen dat bij Mysteryland, een van onze grootste festivals, we elke dag 25.000 mensen die op de camping verblijven moeten testen", zegt Janmaat. "Dat is logistiek heftig."

Testen voor Toegang doet onderzoek naar haalbaarheid Voor het doen van meerdaagse 24-uurstesten zijn speciale mobiele testlocaties nodig. Testen voor Toegang, de organisatie die verantwoordelijk is voor het testbeleid, laat aan Nieuwsuur weten nu in opdracht van het ministerie van VWS te onderzoeken wat hierin mogelijk is . Over hoeveel mobiele locaties dit gaat en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, kan de organisatie nu nog niets zeggen. Een opschaling van het aantal 'gewone' locaties wordt op het moment van schrijven niet uitgezocht.