Na jaren van helse hoofdpijn begint boogschutter Van den Berg aan laatste Spelen

In de winter van 2019 hakte Van den Berg de knoop al door, hij besloot te stoppen met topsport. "Omdat ik heel veel problemen heb met hoofdpijn, maar ook met de druk in het dagelijks leven."

Al jaren heeft handboogschutter Sjef van den Berg last van extreme hoofdpijn. Soms is de pijn zó erg, dat hij ervan moet overgeven tijdens een wedstrijd. Soms is het nauwelijks mogelijk om überhaupt nog te functioneren.

Het is voor mij een prettige gedachte dat dit het is. Nog een laatste keer alles geven.

"Die hoofdpijn is echt wel aanzienlijk. Ik heb niet alleen migraine, maar ook clusterhoofdpijn. Dat heb ik wel eens bij een wedstrijd, maar dat is niet te doen eigenlijk."

Hij wil en durft geen medicijnen tegen de hoofdpijn te gebruiken, want daar kunnen sporen van verboden middelen in zitten. Stoppen met topsport maakt ook de weg vrij om een oplossing te zoeken voor de pijn, die hem vaak belemmert.

"Je bent eigenlijk altijd bezig om beter te worden als boogschutter. Ik wil meer tijd steken in mezelf als mens, in plaats van alleen maar als boogschutter", licht de pas 26-jarige Van den Berg zijn besluit toe.

Voor de handboogschutters beginnen de Olympische Spelen vrijdag al. Nog voordat het olympisch vuur wordt ontstoken in Tokio, komen de vier Nederlandse handboogschutters in actie in de kwalificatieronde. Op basis daarvan wordt de startvolgorde van de verschillende onderdelen bepaald.

Nu aast hij op revanche. De kans op succes is reëel, denkt Van den Berg. "Er zijn natuurlijk meer mensen die dat vinden, en de wedstrijden kunnen op een paar pijlen beslist worden. Maar als het loopt zoals ik het in mijn hoofd heb zitten, dan zijn de kansen op medailles echt wel aanwezig."

In Tokio hoopt Van den Berg zijn loopbaan op een mooie manier af te sluiten. Vijf jaar geleden was hij al heel dicht bij een olympische medaille: in Rio de Janeiro verloor hij de strijd om het brons.

Van den Berg komt in Tokio zowel individueel als in teamverband in actie. Hij voert de Nederlandse mannenploeg aan, waarvan ook Steve Wijler en Gijs Broeksma deel uitmaken. Ook in de wedstrijd voor gemengde teams, met Gaby Schloesser-Bayardo, heeft Oranje volgens Van den Berg medaillekansen.

Nog een keer alles geven

"We hebben drie onderdelen waarin we goed genoeg zijn om medailles te winnen. Het is niet zo dat het toernooi niet geslaagd is als dat niet gebeurt, maar we kunnen het wel allemaal."

"Voor mij is dit een fijn toernooi, omdat ik weet dat het eindig is. Ik kan hier alles in stoppen, zonder dat ik nog iets over hoef te houden. Het is ook een erg emotionele sport. Het is voor mij een prettige gedachte dat dit het is. Nog een laatste keer alles geven."