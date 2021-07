Leeuwarder krijgt 77 jaar na dato spaarpotje ter ere van zijn geboorte

De 77-jarige Jes Wassenaar uit Leeuwarden wist niet wat hem afgelopen week overkwam. Van zijn kinderen kreeg hij een spaarvarken met zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats erop, afkomstig uit 1943. Zelf wist hij niet van het bestaan van de spaarpot af.

Een vriend van zijn schoonzoon ontdekte de spaarpot op een rommelmarkt in Lemmer. "Hij zag dit spaarvarkentje staan en dacht: hé, Wassenaar, die naam komt mij bekend voor", zegt Wassenaar tegen Omrop Fryslân. Na een belletje kocht die vriend het en nam het mee naar Leeuwarden.

Het cadeau was een grote verrassing voor Wassenaar. "Het moet op mij slaan, het kan bijna niets anders. Je maakt mij niet wijs dat er op diezelfde datum in Sneek iemand geboren is met dezelfde naam. Het zal voor mij zijn bedoeld, maar ik heb mijn ouders er nooit over gehoord. Het blijft een raadsel waar dit al die 77 jaar is geweest."

Spelfoutje

Het enige dat niet klopt is de spelling van zijn naam op het spaarvarken. "Officieel heet ik Jetze Jan, maar hier staat Jetse met een S. Begrijpelijk, want dat komt ook veel voor in Friesland", zegt Wassenaar.

De Fries heeft nog veel vragen. "Wie heeft dit laten maken? Is het nooit gegeven vanwege de spelfout?" Hij hoopt via een oproep op sociale media meer te weten te komen over het spaarvarkentje. "Het is een raadsel. Het zou wel leuk zijn als er iemand zou zijn die hier meer van weet."