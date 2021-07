Boete voor Deliveroo na illegale inzet buitenlandse koeriers

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft een boete van 176.000 euro gekregen van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft in 2018 maaltijden laten bezorgen door 22 buitenlandse werknemers zonder werkvergunning, blijkt uit onderzoek van de inspectie.

Deliveroo ziet de eigen koeriers niet als werknemers, maar als zzp'ers. Vakbonden voeren al jaren rechtszaken om aan te tonen dat het hier om schijnzelfstandigheid gaat. In die lijn gaat de Inspectie SZW nu dus ook mee.

"Op basis van het boeterapport is geconcludeerd dat de werkzaamheden onder gezag van het platform hebben plaatsgevonden. Daarmee worden de vreemdelingen niet als zelfstandige aangemerkt, en gold er geen uitzondering op de werkvergunningsplicht", schrijft de inspectie.

'Onjuistheden'

Deliveroo is het totaal niet eens met de boete. "Het besluit is gebaseerd op een groot aantal onjuistheden", laat een woordvoerder weten. "Wij maken bezwaar tegen het besluit en gaan zonodig in beroep.