Ingrijpen met motor werd inderdaad afgeraden, bevestigt politie na dood agent

De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van doodslag, hij lijkt de motoragent expres te hebben aangereden. In 2015 reed hij ook al een motoragent aan, die daarbij zwaargewond raakte. In 2020 veroorzaakte hij een ongeluk waarbij een fietsster om het leven kwam.

"Verschillende collega's maakten zich zorgen over zijn gedrag", erkent politiechef Westerbeke. "In 2019 was er sprake van oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie", schrijft hij in een verklaring. De maatregel werd "als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega's, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent".

Rotterdamse agenten hadden inderdaad het advies gekregen om de vrachtwagenchauffeur die onlangs een motoragent doodreed niet meer op de motor te controleren. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigt dat nadat motoragent Mike Damen, een vriend van het slachtoffer, zijn verhaal had gedaan in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Volgens Mike Damen werd hem verboden om de publiciteit op te zoeken, omdat de politieleiding volgens hem onder meer bang zou zijn voor negatieve media-aandacht.

Politiechef Westerbeke begrijpt de frustratie van Damen. "Er zijn heel veel mensen boos en verdrietig. Ik snap het gevoel van onmacht, het verdriet, ik voel dat zelf ook. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Toch benadrukt hij dat het in het belang is van het onderzoek naar de dood van de agent om voorlopig niet te reageren. "Het laatste wat we willen is dat dat belemmerd wordt door uitspraken in de media. We hebben allemaal hetzelfde doel: dat recht wordt gedaan."