Het wordt echt heet: vanaf morgen is het hitteplan van kracht

Het is warm, vandaag al was het op veel plaatsen boven de 25 graden, en dus zomers. Morgen kan zeker 28 graden worden en de dagen daarna stijgt het kwik verder. Zaterdag is dan waarschijnlijk op veel plaatsen de derde tropische dag (boven de 30 graden) op rij.

Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen, de schaduw op te zoeken en naar anderen om te kijken.

Het RIVM heeft in verband met de warmte het Nationaal Hitteplan geactiveerd en een smogwaarschuwing afgegeven. Vanaf morgen is de luchtkwaliteit volgens het instituut slecht en dat kan klachten veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn.

Smog ontstaat op zonnige dagen door ozon in combinatie met luchtvervuiling. Het RIVM geeft een smogwaarschuwing als de luchtkwaliteit slecht is. Gaat de kwaliteit nog verder achteruit, dan wordt de smogwaarschuwing omgezet in een smogalarm.

Het Nationaal Hitteplan wordt door het RIVM ingesteld om mensen extra alert te maken op de gezondheidsrisico's van warm weer. Daarbij horen ook tips als 'drink voldoende' en 'houd de woning koel'.

Zwemmen in binnenwater

Wie de komende dagen verkoeling wil zoeken aan het water, doet er goed aan zich af te vragen waar dat veilig kan. In Nederland zijn ruim 700 officiële zwemlocaties. Daar wordt tot 1 oktober de waterkwaliteit regelmatig gemeten.

Op de gratis zwemwaterapp en de bijbehorende website Zwemwater.nl staat een overzicht van alle officiële zwemlocaties. Per locatie wordt de kwaliteit van het zwemwater aangegeven. Op dit moment staat overal het sein op groen.

Rijkswaterstaat waarschuwt nadrukkelijk voor de grote risico's bij het zwemmen in rivieren. En voor mogelijke bekeuringen: op veel plaatsen is zwemmen verboden, zoals in kanalen en in en rond havens.

...en in zee

Op het strand wordt met vlaggen in verschillende kleuren aangegeven waar veilig in zee kan worden gezwommen. Die strandvlaggen staan alleen op plekken waar een reddingsbrigade is.

De afgelopen dagen zijn er veel ongelukken in zee gebeurd door gevaarlijke stromingen bij muien.

In deze video leggen we uit wat een muistroom is: