PSV zonder Dumfries en Malen tegen Galatasaray: 'Ze willen vertrekken'

PSV-trainer verwacht transfers voor Dumfries en Malen: 'Ze hebben een vertrekwens' - NOS

PSV hoopt morgen de eerste slag op weg naar de groepsfase van de Champions League te slaan. Maar het team van trainer Roger Schmidt moet dat doen zonder Oranje-internationals Donyell Malen en Denzel Dumfries. In de tweede voorronde ontvangt PSV woensdag Galatasaray, de return is volgende week in Istanbul. In beide wedstrijden tegen de Turken moeten de Eindhovenaren Malen en Dumfries missen. Dit heeft niet alleen te maken met aanstaande transfers; een overstap van Malen naar Dortmund hangt in de lucht en Dumfries wordt gelinkt aan Everton. Vertrekwens internationals Beide spelers waren actief op het EK en hebben derhalve rust nodig, geeft Schmidt aan. Toch houdt Schmidt er rekening mee dat zijn spelers niet alleen het tweeluik met Galatasaray missen. "Ze willen vertrekken." Toen de Duitser een jaar geleden werd aangesteld als coach van PSV, was al duidelijk dat de spelers na een goed seizoen zouden vertrekken. "En het was een goed seizoen voor hen."

Quote Het is zaak dat Ihattaren het komende seizoen betrouwbaarder wordt. Op tactisch en mentaal vlak. PSV-trainer Roger Schmidt

Malen en Dumfries sluiten dit weekend wel aan bij de groep, er bestaat dus wel een kans dat ze blijven. "We weten het niet." Ook zonder deze twee gewilde spelers is PSV volgens Schmidt echter goed voorbereid op de clash met Galatasaray. "Het was al vroeg duidelijk dat ze deze wedstrijden zouden missen." Gakpo reserve-aanvoerder Cody Gakpo, die op het EK zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte, zit wel bij de wedstrijdselectie. Hij sloot vorige week fit aan bij de trainingen. Schmidt wil niet zeggen hoeveel minuten hij morgen zou kunnen maken, maar geeft wel aan dat de 22-jarige aanvaller een optie voor de basisopstelling is. Ook liet de trainer weten dat de Gakpo komend seizoen de reserve-aanvoerder is. "Een jongen uit Eindhoven, die zich geweldig ontwikkeld heeft." De eerste aanvoerder voor komend seizoen is Marco van Ginkel. Hij droeg ruim drie jaar geleden ook al de band van de Eindhovense club en vertrok toen met een landskampioenschap. Schmidt: 'Hij heeft de kwaliteit en de persoonlijkheid voor die rol en is na lange tijd ook weer fit."

PSV moet afrekenen met Galatasaray om groepsfase CL te halen: 'We zijn er klaar voor' - NOS

Van Ginkel voelt zich "lekker" en denkt dat hij met zijn ploeggenoten, ondanks een korte voorbereiding, klaar is voor de wedstrijden tegen Galatasaray, "We hebben genoeg oefenwedstrijden gespeeld en speelden op trainingen ook vaak elf tegen elf. Die meters zitten dus zeker in de benen." De van FC Twente overgekomen doelman Joël Drommel is voorlopig de eerste keuze onder de lat. Yvon Mvogo, de eerste keeper van vorig seizoen, blijft bij de club, maar sluit later aan, omdat hij met Zwitserland naar het EK ging. Ihattaren geen sleutelspeler Naast de teruggehaalde Davy Pröpper en versterkingen als André Ramalho en Phillipp Mwene, beschikt PSV ook nog steeds over toptalent Mohamed Ihattaren, die in de voorbereiding liet zien fit te zijn.

Mohamed Ihattaren liet zich vorige week zien in de oefenwedstrijd tegen PAOK - ANP

Schmidt ziet Ihattaren als een van de vele opties en wil hem niet bombarderen tot een sleutelspeler voor volgend seizoen. "Het was geen gemakkelijk jaar voor hem, maar het is wel zaak dat hij het komende seizoen betrouwbaarder wordt. Op tactisch en mentaal vlak." Verdwenen uitdoelpuntenregel PSV is de eerste Nederlandse club die te maken krijgt met de afschaffing van de uitdoelpuntenregel, waardoor elke goal vanaf nu even zwaar telt. Schmidt geeft aan dit een voordeel kan zijn voor de Eindhovenaren, omdat ze de tweede wedstrijd in Istanbul spelen. "Aan het eind van de rit zal het geen issue zijn." De wijziging van de reglementen heeft in ieder geval geen rol gespeeld bij de voorbereiding op de wedstrijd. Schmidt zegt dat het in deze fase van het seizoen lastig is om aan te geven hoe sterk Galatasaray is. "Ze hebben sterke spelers en ik verwacht dat het een fiftyfifty-wedstrijd wordt.

De wedstrijd wordt woensdag om 21.00 uur gespeeld en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Mocht PSV doorgaan, dan wacht in de derde voorronde Celtic (Schotland) of FC Midtjylland (Denemarken). Bij uitschakeling door Galatasaray is het Schotse St. Johnstone de tegenstander in de derde voorronde van de Europa League.