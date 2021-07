Dit is de NSO Group, die elke telefoon kan hacken

Dat er bedrijven zijn die spionagesoftware verkopen, ook aan dubieuze regimes, dat wist onderzoeker Sico van der Meer van instituut Clingendael wel. Toch verbaast hem de omvang waarmee de Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt om journalisten, politici en activisten te volgen.

"We wisten dat de software van de NSO Group soms door autoritaire overheden werd ingezet, maar de schaal waarop is echt verrassend", zegt Van der Meer. "En het gemak waarmee de software kan worden ingezet is beangstigend."

Silicon Wadi

In sommige opzichten verschilt de NSO Group niet van andere start-ups in wat ook wel Silicon Wadi wordt genoemd. Dat is het kustgebied in Israël waar veel start-ups zijn neergestreken - 'Wadi' is een ook in Israël regelmatig gebruikt Arabisch woord voor 'vallei'. In veel gevallen gaat het daarbij om beveiligingsbedrijven.

Miljoeneninvesteringen van durfinvesteerders, een glanzend gebouw nabij Tel Aviv, experts die in het leger werden opgeleid tot expert in digitale beveiliging: de NSO Group vinkt de hokjes van een Israëlische cybersecurity-startup af. Maar achter de spiegelende ruiten van het hoofdkantoor gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, stellen Amnesty International en het journalistencollectief Forbidden Stories, samen met diverse media-organisaties.

Het bedrijf maakt software die werd gebruikt om in te breken op telefoons van zeker 180 journalisten, waaronder verslaggevers van gerenommeerde media als The New York Times, CNN en Reuters, zo werd deze week duidelijk. Ook activisten en politici werden gehackt.