Van Gaal en KNVB dicht bij akkoord, Blind en Fraser beoogde assistenten

Louis van Gaal begint binnenkort zo goed als zeker aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Bronnen binnen de KNVB bevestigen dat de onderhandelingen tussen de voetbalbond en Van Gaal "in een afrondende fase" zijn. Van Gaal was eerder bondscoach tussen 2000 en 2002, een periode die eindigde met het mislopen van het wereldkampioenschap in Zuid-Korea en Japan. Tien jaar later kreeg hij een herkansing als opvolger van Bert van Marwijk en leidde hij Oranje verrassend naar de derde plaats bij het WK in Brazilië. En nu moet hij dus de opvolger worden van Frank de Boer, die na het teleurstellend verlopen EK opstapte. Het zou de eerste trainersklus worden van Van Gaal sinds zijn ontslag bij Manchester United in mei 2016.

'Fraser en Blind als assistent' Ook bevestigen de bronnen in Zeist dat Van Gaal twee gevestigde namen als assistent op het oog heeft: Danny Blind en Henk Fraser. Blind was aanvoerder van Ajax onder Van Gaal gedurende de succesvolle jaren 90 en was ook al zijn rechterhand op de bank tijdens het WK in 2014. De keuze voor Henk Fraser is opmerkelijker, temeer omdat de trainer nog onder contract staat bij Sparta. Fraser, Blind en Van Gaal speelden halverwege de jaren 80 samen bij de club uit Rotterdam, maar werkten nadien niet meer samen. Als trainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta maakte Fraser indruk, onder meer door de winst in de finale van de KNVB-beker met Vitesse.

De elftalfoto van Sparta voor het seizoen 1985/86 met Louis van Gaal (midden, tweede rechts), Henk Fraser (midden vierde rechts) en Danny Blind (zittend, tweede links). - ANP