Xavi Simons maakt officieus debuut bij Paris Saint-Germain

Xavi Simons heeft zijn eerste minuten gemaakt in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain. De 17-jarige middenvelder, die als groot Nederlands talent te boek staat, kwam woensdagavond bij zijn officieuze debuut een kwartier voor tijd in het veld in een oefenwedstrijd tegen Sochaux. Hij zat voor het eerst bij de selectie.

Simons, zoon van oud-prof Regillio Simons, speelde jarenlang in de jeugdopleiding van FC Barcelona voordat hij vorig jaar de overstap maakte naar Paris Saint-Germain. Tot nu toe speelde hij alleen in de Onder-19, maar tegen Sochaux zat Simons voor het eerst bij de selectie van de hoofdmacht.