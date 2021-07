Groenewegen boekt in Wallonië eerste zege sinds rentree in peloton

Dylan Groenewegen heeft voor het eerst sinds zijn rentree in het wielerpeloton een overwinning geboekt. De 28-jarige sprinter van Jumbo-Visma schreef de eerste etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam.

Groenewegen reed in mei weer zijn eerste koers, nadat hij een schorsing van negen maanden had uitgezeten. Hij mocht lange tijd niet deelnemen vanwege zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen, vorig jaar. Daarbij raakte met name landgenoot Fabio Jakobsen ernstig gewond.

Sprintetappe

De openingsrit van de Ronde van Wallonië, een vlakke rit over 185,7 kilometer, vormde een uitgelezen kans voor de sprinters. Een groep vluchters kreeg van Groenewegens ploeg dan ook weinig ruimte.

Groenewegen maakte het op de streep eenvoudig af. Hij bleef in Héron de Fransman Hugo Hofstetter en de Belg Gianni Vermeersch voor.