Merkel in rampgebied: goede oude sirene misschien bruikbaarder dan we dachten

Ze beloofde op een persconferentie dat de Duitse regering onderzoek laat doen naar de verbetering van het waarschuwingssysteem bij rampen. Mensen in de getroffen gebieden zouden te laat zijn gewaarschuwd via het sms-systeem. "De goede oude sirene is misschien bruikbaarder dan we dachten", aldus Merkel.

In Duitsland zijn we perfect, maar we zijn ook perfect in bureaucratie.

Armin Laschet, deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen en lijsttrekker van regeringspartij CDU bij de verkiezingen in september, was mee naar Bad Münstereifel. Hij waarschuwde dat "we moeten accepteren dat dit de komende jaren steeds vaker voorkomt". Hij pleitte daarom voor een omvangrijk programma om rivieren aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Ook erkende Laschet dat de opruim- en herstelwerkzaamheden soms gehinderd worden door bureaucratie. "In Duitsland zijn we perfect, maar we zijn ook perfect in bureaucratie."

Zondag bezocht Merkel gebieden in Rijnland-Palts die zwaar getroffen zijn door het noodweer en de overstromingen vorige week. Daar kwamen zeker 121 mensen om het leven, in Noordrijn-Westfalen 48. Nog altijd worden meer dan honderd mensen vermist.

Verslaggever Henrik-Willem Hofs reed gisteren met de auto door het Ahr-dal, iets ten oosten van Bad Münstereifel. Hij zag kilometer aan kilometer verwoesting: