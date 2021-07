Staatssecretaris Griekenland: ‘EU moet Turkije onder druk zetten migranten terug te nemen’

In Athene alleen al zwerven veel mensen met een vluchtelingenstatus op straat die acuut hulp nodig hebben. "Onze situatie is heel erg slecht", vertelt een man die met zijn vrouw en een tweeling van een jaar in Athene op straat staat. "We hebben problemen met het vinden van onderdak. Voorheen bood de migratiedienst ons onderdak. Maar nu zijn we zelf verantwoordelijk voor het vinden van een slaapplek."

De situatie wordt voor vluchtelingen in Griekenland steeds slechter. Er is al veel kritiek op de Griekse regering vanwege het illegaal terugsturen van migranten, maar er is meer aan de hand. De hele Griekse migratiepolitiek lijkt te verharden. De situatie op de eilanden is nog niet opgelost en veel problemen zijn verschoven naar het vasteland. De Griekse staatssecretaris van Migratie en Integratie zegt dat de oplossing van Europa moet komen: "Wij kunnen het niet betalen."

Veel migranten zweven nu in een soort 'limbo'. Ze kunnen geen asiel aanvragen in Griekenland, maar kunnen ook niet terug naar Turkije.

Als mensen na jaren wachten een verblijfsvergunning krijgen, stopt vier weken later alle financiële steun en worden ze aan hun lot overgelaten. "Nu we onze papieren hebben, krijgen we geen enkele hulp van de regering. Geen huis en geen geld", vertelt een Afghaanse vrouw. Zij kreeg samen met haar gezin een verblijfsvergunning. Haar man werkt nu als houthakker en verdient 20 euro per dag. "We betalen zelf 150 euro voor een krot, maar we moeten wel."

Naar Duitsland of Nederland, maar niet terug

Hoe slechter de situatie, hoe meer migranten uit Griekenland wegwillen. Met een officiële vluchtelingenstatus mogen mensen naar bijvoorbeeld Duitsland of Nederland vliegen en daar 90 dagen blijven. Vanwege de slechte omstandigheden in Griekenland, mogen ze vanuit West-Europa niet worden teruggestuurd, zo is door veel Europese rechters bepaald.

De Griekse regering lijkt dat stilzwijgend goed te keuren het komt ze in ieder geval niet slecht uit. Maar de betrokken staatssecretaris van Migratie en Integratie, Sofia Voultepsi, vindt dat onzin. "Griekenland houdt zich aan alle verdragen. Dat ze ons land 90 dagen lang mogen verlaten, staat gewoon in de wet", zegt ze. "Wat wil je dat we er tegen doen?"

Migranten via Turkije worden geweigerd

De Griekse regering ging afgelopen maand nog een stap verder met de harde aanpak. Via een ministeriële beslissing is Turkije als veilig land aangemerkt voor de meeste asielzoekers die daar vandaan komen, via de zee en land. Dat betekent dat asielaanvragen van migranten uit onder andere Syrië en Afghanistan worden afgewezen en dat ze terug zouden moeten naar Turkije.

Volgens advocaat asielrecht Minos Mouzourakis is dat een onwettige beslissing in strijd met de Europese wetten, en bovendien. "Er is geen garantie dat Turkije deze mensen weer toelaat als ze teruggestuurd worden en dat is een basisvoorwaarde. Hierdoor zweven veel migranten nu in een soort 'limbo': ze kunnen geen asiel aanvragen in Griekenland, maar kunnen ook niet terug naar Turkije."

Ook in kamp Ritsona, in de buurt bij Athene, is veel onrust over het nieuwe beleid. Veel mensen die de afgelopen jaren in Griekenland zijn gearriveerd, kunnen geen asiel meer krijgen. De 17-jarige schrijfster Parwana Amiri uit Afghanistan vertelt hoe er een muur om haar kamp wordt gebouwd. Ze is bang dat ze straks nog maar een paar uur per dag naar buiten mag: