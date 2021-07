Red Bull laat advocaat crash Verstappen onderzoeken: 'Schorsing rechtvaardig'

Red Bull, het team van Max Verstappen, heeft een advocaat in de arm genomen om de aanvaring tussen Verstappen en Lewis Hamilton te onderzoeken. Dat meldt Red Bull-adviseur Helmut Marko aan de Oostenrijkse krant Krone Zeitung.

In de eerste ronde van de GP van Groot-Brittannië van afgelopen zondag ging het mis. Verstappen begon op poleposition, maar was vanaf de eerste bocht in een hevig gevecht verwikkeld met zijn naaste belager Hamilton.

Na een paar vergeefse inhaalmanoeuvres van de Brit klapten de twee bij een volgende poging van Hamilton op elkaar. Verstappen vloog na het contact uit de bocht en klapte hard in de bandenstapels.

Boek nog niet dicht

Volgens Marko is het boek nog lang niet gesloten. De adviseur van het team van Verstappen legt uit wat de ingeschakelde advocaat gaat doen. "Hij moet nagaan wat er in zo'n situatie gedaan kan worden binnen het kader van de sportwet."

"We mogen van geluk spreken dat Max niets ernstigs is overkomen. De auto is kapot en de motor waarschijnlijk ook. Dat kan je niet op je laten zitten. Een schorsing zou gerechtvaardigd zijn."