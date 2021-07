Kramer verruilt ADO voor RKC en speelt ook komend seizoen in de eredivisie

Michiel Kramer speelt ook aankomend seizoen in de eredivisie. RKC Waalwijk heeft de 32-spits overgenomen van het gedegradeerde ADO Den Haag.

Kramer tekent een contract voor twee seizoenen bij de Waalwijkers. Hij maakte zijn profdebuut bij NAC Breda en kwam vervolgens uit voor FC Volendam, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa en FC Utrecht.

De spits heeft tot dusver 181 officiële eredivisie-duels op zijn naam staan, waarin hij goed was voor 53 goals en 19 assists. Kramer speelde namens Feyenoord bovendien tweemaal in de Champions League en vier duels in de Europa League.

Echte winnaar

"Met Michiel halen we naast een zeer ervaren spits een echte winnaar in huis. Met zijn balvastheid, kopkracht en scorend vermogen voegen we extra kwaliteit toe aan de selectie", zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

Met de komst van Kramer heeft RKC al de vijfde versterking van deze zomer binnen. Eerder contracteerde de club onder anderen de eveneens zeer ervaren Alexander Büttner.