De laatste dans van Sarina Wiegman: 'Droomde als kind al van de Spelen'

Vrijwel elke sportliefhebber die tijdens de eerste coronagolf thuis zat, heeft het verslonden: The Last Dance. De documentaire-reeks op Netflix over het laatste seizoen van Michael Jordan als basketballer van Chicago Bulls. Nog één keer wil Jordan de krachten bundelen, alles uit zichzelf halen en de buitenwereld verbazen met een hoofdprijs.

De eerste olympische groepswedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Zambia is woensdag live te zien bij de NOS op NPO 1 en een livestream via NOS.nl en de NOS-app. De uitzending begint om 12.45 uur, de aftrap is om 13.00 uur.

Al ruim drie decennia is het leven van Wiegman met het Nederlands elftal vervlochten. In de jaren 80 en 90 als leider op het middenveld van Oranje, Wiegman heeft 104 interlands achter haar naam. Daarna als assistent-bondscoach en interim-bondscoach, en sinds begin 2017 als eindverantwoordelijke van Oranje. En altijd als voorvechter van het vrouwenvoetbal in Nederland.

Zelf leerde ik Wiegman kennen in 2017, het jaar van het EK in eigen land. In de media kwam ze formeel en perfectionistisch over, een tikkeltje stijf. Maar af en toe was te zien dat dat imago niet overeenkwam met de werkelijke Sarina.

Dupon is de beste vriendin van Wiegman, de twee kennen elkaar al bijna veertig jaar. "Zoals ze overkomt in de media, zo is ze ook echt. Ze is heel eerlijk en een slimme griet. Dat ze na de Spelen naar Engeland kon gaan, vertelde ze me wel, maar ik hoefde haar echt niet te vertellen wat ze moest doen. Ze weet zelf heel goed wat ze wil."

"Al toen ze in 2007 trainer van ADO Den Haag werd, dacht ik: die gaat ooit een keer bondscoach worden. Ze had al zoveel kennis van het vrouwenvoetbal wereldwijd", zegt Danielle Dupon.

Ook Leonne Stentler ziet hoe die kant van Wiegman nu vaker naar voren komt. "In het begin moesten alle interviews gaan over het proces en het team. Ze was daar heel erg op gefocust en sprak begrensd. Nu is ze veel losser, zie je haar vaker lachen."

Wat er gebeurde toen de bondscoach de ruimte binnenstapte was dan ook onverwachts. "Heeee An, wijffie! Wat leuk om je te zien!", schalde het in onvervalst Haags door de kamer. Wiegman was Anja van Ginhoven tegengekomen, haar oude voetbalmaatje bij Ter Leede.

De zaal zat behoorlijk vol vergeleken met eerder in het toernooi: Oranje en vrouwenvoetbal waren in een paar weken tijd 'hot' geworden. Persconferenties gingen Wiegman nog niet al te gemakkelijk af. Zeker als het voor de buitenlandse media in het Engels moest, kwam ze gespannen over.

Stentler is voetbalanalist en maakte ook een podcastreeks over Wiegman, haar oude coach bij ADO Den Haag. "Eigenlijk vind ik dat ze als trainer nog best wel hetzelfde is als in Den Haag. Maar in het begin wilde ze de boel enorm onder controle houden."

"Bij onze eerste trainingsweken bij ADO moesten we na een oefening naar de bidons rennen als we water wilden drinken. Ze is veel beter geworden in het zien welke karakters je hun gang moet laten gaan en bij wie je er bovenop moet zitten."

Trouw

Wat is gebleven: avontuurlijk in haar keuzes is ze vaak niet, trouw wel. Voor de olympische selectie vielen jonge talenten als Joëlle Smits en Katja Snoeijs af, terwijl de 34-jarige Anouk Dekker wel mee mocht naar Japan. Smits is door de blessure van Sherida Spitse inmiddels wel aan de selectie toegevoegd.