Weghorst en Elia uitgeschakeld in Europa League

Wout Weghorst en Eljero Elia zijn er met hun clubs VfL Wolfsburg en Istanbul Basaksehir niet in geslaagd de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Wolfsburg kreeg met 3-0 klop van Sjachtar Donetsk, FC Kopenhagen won met dezelfde cijfers van Basaksehir.

Wolfsburg, met Weghorst in de basis, had begin maart in eigen huis al met 2-1 verloren van Sjachtar. Door de coronapandemie kon de return woensdagavond pas worden afgewerkt.

De zege van Sjachtar op het machteloze Wolfsburg was verdiend. De thuisploeg kreeg een aantal prima kansen en liet de bezoekers lang in leven. Pas in de 89ste minuut opende Júnior Moraes de score, waarna in de blessuretijd Manor Solomon en opnieuw Moraes voor de 3-0 eindstand zorgden.

Nederland profiteert van uitschakeling Basaksehir

Kopenhagen had in Turkije met 1-0 verloren van Basaksehir, maar zette die achterstand thuis al snel recht. Na vier minuten kopte Jonas Wind op fraaie wijze binnen. Wind benutte kort na rust ook een penalty. Rasmus Falk Jensen tekende met een bekeken schot voor de 3-0. Eljero Elia kon de nederlaag van Basaksehir als invaller niet voorkomen.

De uitschakeling van Basaksehir betekent goed nieuws voor de Nederlandse clubs. Nederland houdt Turkije definitief achter zich op de Europese coëfficiënten-ranglijst, waardoor de kampioen van komend seizoen rechtstreeks is geplaatst voor de Champions League.