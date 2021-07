20.000 wandelaars onderweg in Alternatieve Vierdaagse

Zo'n 20.000 wandelaars zijn vanochtend begonnen aan de Alternatieve Vierdaagse. Dat evenement komt in de plaats van de traditionele Vierdaagse, die voor de tweede keer is afgelast vanwege de coronacrisis.

Om 04.00 uur, het traditionele startmoment, stonden volgens Omroep Gelderland op de Wedren in Nijmegen zo'n dertig wandelaars klaar om te vertrekken. "Het is fijn, we mogen weer. Het is gewoon een verslaving, de Vierdaagse moet ieder jaar gelopen worden", zegt een van hen. "Het sfeertje is onderling niet anders dan anders, maar toch heb ik een ander gevoel dan andere jaren, want het had hier gewoon druk moeten zijn", zegt een andere loper.

De alternatieve wandeltocht is georganiseerd door Stichting De 4Daagse en de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De deelnemers hebben een app op hun mobiele telefoon gekregen, die elke dag een route uitstippelt vanuit een zelfgekozen startplaats. Via de app wordt bijgehouden of de loper het gekozen aantal kilometers aflegt.

Geen toiletten of hulpposten

Om groepsvorming te voorkomen, is het niet de bedoeling dat de wandelaars massaal in en rond Nijmegen gaan lopen. De 4Daagse waarschuwt ook dat op de gebruikelijke Vierdaagseroutes niets is georganiseerd. Dus geen wegafzettingen, toiletten of medische hulpposten. In Nijmegen zijn hier en daar wel festiviteiten, zoals optredens en concerten.

Bij de Alternatieve Vierdaagse van vorig jaar bleek dat met name de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, gewoonlijk de derde dag van de Vierdaagse, erg in trek was. Ook kwamen veel wandelaars op vrijdag binnen via de Sint Annastraat in Nijmegen, die tijdens de normale Vierdaagse wordt omgedoopt tot de Via Gladiola.