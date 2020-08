Oranje-international Aké maakt droomtransfer naar Manchester City

Het hing al in de lucht, maar nu is de droomtransfer van Nathan Aké officieel. De Nederlandse verdediger tekent voor vijf jaar bij de Engelse topclub Manchester City. De Oranje-international is voor - naar het schijnt - 44 miljoen euro overgenomen van AFC Bournemouth, dat onlangs nog degradeerde uit de Premier League.

Daarmee komt Aké in een bijzonder rijtje van duurste transfers ooit. Alleen Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn voor meer geld verkocht.

"Hier komen is een droom voor mij", zegt Aké in een persbericht op de site. "Overal waar je kijkt in deze ploeg zijn grote namen." De ploeg van trainer Pep Guardiola werd afgelopen seizoen tweede van de Premier League, achter kampioen Liverpool.

Loopbaan

De 25-jarige speelt al zijn hele carrière in Engeland. Hij speelde in de jeugdelftallen van ADO Den Haag en Feyenoord, maar maakte nog in de jeugd de overstap naar Chelsea. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in de Premier league.

Na huurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth, kreeg Aké in 2017 een contract bij Bournemouth. Aké kwam in totaal 121 keer in actie voor de nummer achttien van het afgelopen seizoen. Daarin kwam hij elf keer tot scoren.