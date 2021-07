Gevluchte Ugandese gewichtheffer weer boven water in Japan

De Ugandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko, die sinds vrijdag spoorloos was verdwenen uit zijn Japanse hotel, is weer boven water.

De politie vond de 20-jarige atleet in Yokkaichi, een stad op 170 kilometer van Izumisano, waar de Ugandese ploeg zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Ssekitoleko wordt nog verhoord door de politie.

De Japanse autoriteiten sloegen vrijdag alarm toen de gewichtheffer niet was komen opdagen bij het afnemen van de dagelijkse coronatest.

Briefje

Ssekitoleko, die net te horen had gekregen dat hij niet zou mogen deelnemen aan de Spelen, had wel een briefje in zijn hotelkamer achtergelaten. Daarop stond dat hij vanwege de ontberingen in zijn thuisland graag in Japan wilde blijven wonen en werken.

Sindsdien was de politie naarstig op zoek naar de gewichtheffer. De Ugandese regering kondigde zelfs aan de Minister van Sport naar Japan te sturen, om te helpen bij de zoektocht.

Ssekitoleko was met de olympische ploeg van Uganda meegereisd omdat hij na zijn derde plaats op het Afrikaanse kampioenschap op de reservelijst stond. Uiteindelijk kreeg hij toch geen startbewijs, waardoor hij Japan deze week moet verlaten.