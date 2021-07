IOC voegt ski-alpinisme toe aan Winterspelen 2026 in Milaan

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voegt ski-alpinisme toe aan het programma voor de Winterspelen van 2026 in Milaan.

Ski-alpinisten beklimmen en dalen af van offpisteroutes op lichte ski's. Het onderdeel werd vorig jaar tijdens de Jeugdspelen in het Zwitserse Lausanne uitgeprobeerd. In totaal komen er in Milaan vijf wedstrijden op het programma: een individuele race, een sprint voor mannen en vrouwen en een gemengde estafette.

Gaststeden van de Olympische Spelen mogen disciplines op het programma zetten die "cultureel relevant voor de regio of spectaculair" zijn. Italiaanse skiërs zijn momenteel dominant in het alpinisme.

Er is overigens geen garantie dat de sport in 2030 opnieuw op het olympische programma staat.