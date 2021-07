België herdenkt slachtoffers watersnood met dag van nationale rouw

Mensen hebben behoefte om even stil te staan bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, zegt correspondent Aïda Brands. "Het is de grootste natuurramp in tijden die België heeft getroffen."

België heeft vandaag een dag van nationale rouw om stil te staan bij de slachtoffers van de watersnood. In het land zijn zeker 31 mensen overleden en het noodweer heeft grote verwoestingen aangericht aan huizen en infrastructuur. Koning Filip en premier De Croo wonen een herdenkingsplechtigheid in Verviers bij en hulpdiensten laten om 12.00 uur hun sirenes een minuut lang loeien, waarna een minuut stilte wordt gehouden.

Het aantal vermisten in België is gisteren bijgesteld: er worden nu nog 70 mensen vermist, in plaats van 127. "Veel vermisten zijn gevonden omdat ze weer bereikbaar zijn of in het ziekenhuis zijn gevonden", zegt Brands. "Maar hoe langer de zoektocht duurt, hoe groter de kans dat de vermisten die overblijven wel zijn meegenomen door het water."

De dag van nationale rouw valt samen met het Offerfeest. De Grote Moskee in de stad Ronse staat voor het gebed stil bij de slachtoffers, vertelt een vrijwilliger tegen de Vlaamse omroep VRT. "We kunnen moeilijk een feest hebben en doen alsof er niks aan de hand is, terwijl die mensen zich daar in een zeer moeilijke situatie bevinden."

Morgen wordt in België de nationale feestdag soberder gevierd. De festiviteiten zijn kleinschaliger en enkele activiteiten zijn geannuleerd.