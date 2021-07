Twitter schorst Republikeins Congreslid om delen misleidende corona-info

Het Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene mag twaalf uur lang niet twitteren. De Republikein uit Georgia is door Twitter geschorst, omdat ze misleidende berichten over het coronavirus heeft geplaatst.

Greene is een uitgesproken tegenstander van vaccineren en het dragen van mondkapjes. Ook was ze aanhanger van complottheorieën, waarvan ze zich begin dit jaar distantieerde.

Gisteren twitterde ze dat een coronabesmetting niet gevaarlijk is voor mensen onder de 65 jaar die geen overgewicht hebben. Dat bericht is nog wel te lezen, maar Twitter heeft erbij gezet dat het misleidend is.