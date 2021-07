Oproep aan buschauffeurs Eindhoven: toeter niet meer naar de burgemeester

"Ik snap er niks van. De gemeente heeft het beleid om autorijden in het centrum te ontmoedigen en dan mag de burgemeester over de busbaan rijden. Dat is niet logisch."

De kwestie leidde tot raadsvragen van de LPF. De partij begrijpt niet waarom de burgemeester over de busbaan mag. "We werden getipt door iemand van Hermes toen de briefjes werden opgehangen", zegt raadslid Langman.

Na een melding van de burgemeester heeft Hermes briefjes opgehangen. "De burgemeester mag gebruikmaken van de busbanen in Eindhoven", staat erop. "De burgemeester rijdt in een blauwe Audi e-tron."

Ambulances en politiewagens mogen in bepaalde omstandigheden ook over de busbaan, net als sommige taxi's. De gemeente kan ook particulieren een ontheffing geven.

"Ik begrijp best dat als er calamiteiten zijn, de burgemeester weleens over de busbaan moet rijden", zegt Langman. "Maar wij hebben doorgekregen van iemand van Hermes dat het regelmatig gebeurt. Stel je voor: je staat 's ochtends tijdens de spits in de file en dan rijdt de burgemeester je voorbij op de busbaan omdat hij ergens een afspraak heeft. Dat is gewoon raar. De burgemeester heeft nog wel een voorbeeldfunctie."

Omroep Brabant heeft contact gezocht met de gemeente Eindhoven, maar die kon nog geen verdere toelichting geven.