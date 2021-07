Spitse mist Olympische Spelen door knieblessure: 'Dit doet ongelofelijk veel pijn'

Voetbalster Sherida Spitse moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. De recordinternational van Oranje heeft maandag op de training een knieblessure opgelopen, die haar het toernooi kost.

"En opeens spat die grote droom uiteen. Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet", aldus Spitse.

De Oranje-international wilde bij een trainingswedstrijd een bal blokken, maar dat ging verkeerd. Ze blesseerde de binnenband van haar knie en het herstel daarvan heeft langer nodig dan het toernooi duurt. Na de eerste wedstrijd vliegt Spitse terug naar huis.

"Ik geef altijd honderd procent, dus ook bij duels op de training. Dit was gewoon pech. Ik vind het echt enorm klote, voor mij en voor het team. Maar ik weet zeker dat die meiden het goed op gaan pakken en ben blij dat ik nog een paar dagen mag blijven."

Impact op de selectie

Het wegvallen van de 31-jarige middenvelder is een grote tegenvaller voor bondscoach Sarina Wiegman. Buiten de ervaring die de Ajacied met haar 188 interlands meebrengt, stond Spitse met haar traptechniek ook aan de basis van veel doelpunten die het Nederlands elftal uit spelhervattingen maakte.

"Allereerst is het heel hard voor haar", zei Wiegman dinsdag op de persconferentie. "Haar hele leven is ingericht op voetbal en op dit toernooi. Dat is pijnlijk voor haar, maar ook voor het team. Het is namelijk een heel belangrijke speler voor ons, zowel op als naast het veld."

Nadat bekend was geworden dat Spitse weer naar huis moest, vloeiden er tranen in de selectie. "Dit heeft een enorme impact op het team. Maar tegelijkertijd beseft iedereen dat we hier een doel hebben. We kunnen hiermee omgaan; we hebben vaker met tegenslagen te maken gehad", zei Wiegman.

Nederland woensdag al in actie

Zonder Spitse begint Oranje op woensdag aan de Spelen met een groepsduel met Zambia. Het duel is om 13.00 uur Nederlandse tijd te zien bij de NOS.